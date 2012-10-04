Суд скасував реєстрацію кандидатур від 9 партій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у прес-центрі Житомирського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» повідомив лідер Об'єднаної опозиції Житомирської області Геннадій Зубко.

За його словами, Об’єднана опозиція домоглася скасування у суді незаконно поданих дев’ятьма партіями кандидатур до ДВК у окрузі №65 в Житомирській області.

Г. Зубко розповів, що за позовом ВО «Батьківщина» на початку цього тижня Житомирський окружний адміністративний суд скасував постанову окружної виборчої комісії №11 від 19.09.12 у частині реєстрації по одномандатному виборчому округу №65 подань кандидатур до складу дільничних виборчих комісій від 9 партій та зобов’язав ОВК виключити їх зі списку внесених подань. Г.Зубко передав журналістам копію відповідного рішення згаданого суду.

Він уточнив, що „це подання: Соціал-демократичної партії (об’єднаної), ПП «Права воля України», Народної екологічної партії, Партії вільних демократів, ПП «Ліберальна Україна», Ліберально-демократичної партії України, ПП «Козацька Українська партія», Демократичної партії угорців України, ПП «Соціал-демократична Асамблея Слов’ян»”.

„Подання від імені цих 9 партій були внесені 18 вересня цього року - в останній день передбаченого законом терміну - неуповноваженою на те особою і без відповідних довіреностей від партій. Ця особа додала до подань незасвічені копії довіреностей, які були видані партіями іншим особам, які в день подання до комісії з нею не прийшли”, - повідомив Г. Зубко.

До керівництва Житомирського УМВС передано заяви з вимогою з’ясувати обставини фальшивок.

У міліції підтвердили УНІАН, що отримали відповідну заяву та проводять перевірку.

Згідно з ч.2 ст.158 Кримінального кодексу України підробка передвиборчих документів карається позбавленням волі на строк до 4 років.