Власенко: режим боїться Тимошенко і не збирається її відпускати

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Це свідчить про продовження абсолютно чіткої лінії режиму Януковича на політичні репресії. Вони не те що збираються їх згортати, вони не збираються робити півкроку назад. Внесення цього законопроекту в саме такій редакції це вчергове підтверджує», - сказав С.Власенко.

На його думку, у Президента є «мільйон можливостей» вирішити питання Ю.Тимошенко, «зберігши обличчя», але «він не хоче їх використовувати».

«Він настільки боїться Тимошенко, що боїться її відпускати», - сказав С.Власенко.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону “Про амністію у 2012 році”.

Законопроектом передбачено оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які скоїли злочини невеликої тяжкості або є найбільш незахищеними та вразливими у соціальному плані, зокрема, на неповнолітніх, а також жінок і чоловіків, які мають дітей віком до 18-ти років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, інвалідів першої, другої і третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання.

Внаслідок застосування амністії, згідно із положеннями законопроекту, з місць позбавлення та обмеження волі передбачається звільнити близько 1,5 тис. осіб вказаної категорії.

Законопроектом передбачено, що амністія не може бути застосована до осіб, зокрема, засуджених за перевищення влади або службових повноважень при обтяжуючих обставинах (частини 2 і 3 статті 365 КК України 2001 року (Ю.Тимошенко засуджена саме за цією статтею), а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою (частина 5 статті 191 КК України 2001 року (за цією статтею засуджено екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка).