Кондоліза Райс пообіцяла молитися за Тимошенко

Про це йдеться у листі К.Райс до Ю.Тимошенко, копію якого має «Українська правда».

В англійській мові займенники "ти" та "ви" співпадають, однак К.Райс звернулася до Ю.Тимошенко за ім'ям.

"Дорога Юліє, я хочу, щоб ти знала, що ти в моїх думках та молитвах. Світ спостерігає за подіями навколо твого ув'язнення та багато хто виступає на твою підтримку", - йдеться у листі.

"Я добре пам'ятаю ті наші чисельні зустрічі та чекаю на той день, коли ми зможемо побачитись ще раз", - додала вона.

"Прошу, пам'ятай, що до того часу я думатиму про тебе та молитимусь за твоє здоров'я та звільнення", - зазначила К.Райс.

Видання нагадує, що К.Райс відвідувала Україну для участі у Ялтинському саміті. Тоді вона повідомила, що передала Ю.Тимошенко листа.