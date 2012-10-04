Акція «Шахрайські кредитні спілки скалічили життя мільйонам українців. Досить!!!»

4 жовтня 2012 року, об 11:00 біля Національного банку України (вул. Інститутська, 9) розпочнеться акція «Шахрайські кредитні спілки скалічили життя мільйонам українців. Досить!!!». Ошукані вкладники кредитних спілок символічно спалять шахрайські кредитні спілки на сковороді. Ошукані вкладники кредитних спілок вимагають законодавчо заборонити діяльність кредитних спілок. Шахрайські кредитні спілки скалічили життя мільйонам українців, позбавили майбутнього мільйони сімей. Ми говоримо кредитним спілкам: «Досить!!! Пішли геть!!!». Національний банк України у вересні 2012 р. виступив з ініціативою стати регулятором кредитних спілок, реорганізувати частину спілок в кооперативні банки, а інші позбавити можливості залучати депозити населення. До учасників акції вийдуть керівники Національного банку України. Організатори акції – громадська організація «Асоціація захисту прав вкладників», громадянська кампанія «Форум порятунку Києва». Контактна особа:

Віталій Черняховський Телефони: (044)228-55-33, (068)833-33-33, (095)273-03-08 Веб-сайт: http://www.forumspaskiev.org.ua/ E-mail: forumspaskiev@mail.ru

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