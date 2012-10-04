Янукович поки не буде літати на роботу вертольотом

Віктор Янукович поки не збирається використовувати вертолітний майданчик, побудований біля Верховної Ради.

Це випливає з відповіді Адміністрації президента на інформаційний запит видання Фокус.

Зокрема, в документі сказано, що на 3 жовтня 2012 року не зареєстровано жодного документа і угоди про використання вертолітного майданчика в Києві для потреб президента або його адміністрації.

Разом з тим, зазначається, що Держуправсправами спільно з Управлінням держохорони продовжують вивчати можливість використання президентом інфраструктури повітряного транспорту в Києві.

Як відомо, вертолітний майданчик, який ЗМІ охрестили «президентським», було відкрито 6 червня 2012 року у Києві на Парковій алеї. Вертодром розрахований на прийом важких вертольотів вагою до 13 тонн, сертифікованих по категорії А, зокрема, Мі-8, які експлуатуються Міністерством надзвичайних ситуацій.