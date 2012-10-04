Ющенко назвав головні помилки свого президентства

Про це він заявив в ефірі Першого національного.

«Це були кроки у внутрішній політиці, які не дали змогу на сьогоднішній день реалізуватися демократичному курсу в широкому розумінні. Аспекти були переведені на взаємопоборення, на протистояння, що, кінець-кінцем, девальвувало владу», - заявив Віктор Ющенко.

«Коли закінчилася Помаранчева революція і виголошувався лозунг «Бандитам – тюрми!», я виходив із думки, що найбільш правильно було призначити тих людей, які позиціонувалися як борці із корупцією, як борці з бандитами», – зазначив лідер «Нашої України». Та, за його словами, «помилка була в тому, що люди, які прийшли у ці органи, виявилися тими, хто з першого дня займався виключно політикою. Тож поступово тема відповідальності за боротьбу із корупцією перейшла на Банкову».

Третій Президент України поставив риторичне питання: «Скільки людей посадив у тюрму Олександр Квасневский, Лех Качинський чи Президент Ширак?» - і сам відповів: «По всіх демократичних країнах відповідь одна – жодного. Президент не садить. Кримінальне переслідування людини можливо в трьох національних інститутах: МВС, СБУ та Генпрокуратура. Тільки вони можуть переслідувати людину, а Президент не має такого права, бо інакше - то не демократія».

Підсумовуючи, Віктор Ющенко заявив: «Всі кадрові рішення на той момент я робив на вимогу суспільства. На жаль, вони виявилися помилковими, але відповідальність за них несу тільки я особисто. Це мої помилки, а не суспільства».