Комунальників примушують зривати рекламу Третьякова

Про це журналістам повідомив керівник громадської приймальні депутата Третьякова Петро Ярошинський.





Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, голови РДА Святошинського та Оболонського районів дали працівникам комунальних служб негласну вказівку зачищати округ від наочної агітації опозиційного кандидата в народні депутати Олександра Третьякова.

Як повідомлялось раніше, у виборчому штабі Олександра Третьякова підтвердили інформацію про те, що в окрузі № 218 працівники ЖЕКів активно «зачищають» територію, зриваючи не тільки агітаційні матеріали опозиційного кандидата, але й афіші концертів творчої групи кінофільму «В бій ідуть одні старики». При цьому, як стверджують у штабі, округ зачищається від плакатів і банерів тільки Олександра Третьякова, а агітаційні матеріали інших кандидатів не чіпають.

Довірена особа Олександра Третьякова, заслужений артист України Вілорій Пащенко висловив відверте обурення тим, що представники влади активно знищують афіші концертів групи акторів фільму «В бій ідуть одні старики», яка проводить серії творчих зустрічей з жителями Святошинського та Оболонського районів.

Раніше опозиційний кандидат Олександр Третьяков заявляв про те, що районна влада працює на його конкурента по округу, забудовника Лева Парцхаладзе. За словами Третьякова, голова Святошинського району Сергій Рюмшин навіть бере участь в агітаційних заходах Парцхаладзе.