Хорошковський виключає газову кризу цієї зими

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Ялті.

«Я думаю, що найближчої зими і найближчим часом жодної кризи не буде, тому що ми існуємо у рамках підписаних угод. Я упевнений, що ця зима пройде спокійно», - сказав він.

В.Хорошковський також виключив можливі проблеми з транзитом російського газу до Європи.

«В ЄС я також не бачу жодних проблем у тих питаннях, які можуть виникнути між Україною і Російською Федерацією»: - підкреслив В.Хорошковський.

Як повідомляв УНІАН, Україна у січні-серпні 2012 року скоротила транзит російського газу до 56,163 млрд куб. м, що на 22% менше показника за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. Транзит газу по території України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», яка є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.