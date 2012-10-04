5% бар’єр на виборах до парламенту мають шанси подолати 7 партій – опитування
5 % бар’єр на виборах до парламенту долають 5 партій – Партія регіонів (20,3%), ВО “Батьківщина” (16,6%), “УДАР” (14,2%), КПУ (10%), “Україна- Вперед” (5,1%), ще дві партії мають шанс потрапити до Верховної Ради – у “Свободи” зараз 4,7%, у “Нашої України”- 3,8%.
Такі дані Всеукраїнської соціологічної служби були оприлюднені на прес-конференції в агентстві УНІАН. Загальноукраїнське опитування проводилося з 28 по 30 вересня 2012 року. Опитування проводилося за квотною вибіркою. Опитано 2500 респондентів. Можлива похибка - 2,2%.
Не довіряють нікому 10,1%. На запитання “Якби сьогодні відбулися вибори до ВРУ, то якій політичній силі Ви віддали б свій голос?” не змогли відповісти 7,2%.
Директор з досліджень Всеукраїнської соціологічної служби при НАУ, кандидат філософських наук, доцент Борис Сагалаков, коментуючи результати опитування, зазначив, що “кардинально за цей місяць у великих політичних сил великих зрушень уже не буде”. Б. Сагалаков зазначив, що “вирішуватиметься доля партій зони ризику” і можуть “вистрілити” такі партії як “партія Королевської, “Свобода” і “Наша Україна”. Він також зазначив, що свої корективи вносить явка виборців. Відповідаючи на запитання: “Чи є Ваш вибір даної політичної сили остаточним”- 43,4% відповіли, що “однозначно, так”, 38,5%- “скоріше за все, так”, 6,4%- “скоріше за все, ні”, 2,6%- “однозначно, ні”, 8,3%- “важко відповісти”.
У виборах братимуть участь 46,9% опитаних, 34,5% відповіли- “скоріше за все, так”, 8,8%- “скоріше за все, ні”, 5,2%- “однозначно, ні”, 4,4% - “важко відповісти”.