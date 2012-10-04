Центр Маріуполя задихається від смогу (фото)

Інформація про це розміщена на сайті міського управління освіти з посиланням на повідомлення відділу екології Маріупольської міської ради, повідомляє 0629.com.ua

За прогнозами, у цей час очікується вітер східний 3 м/с, перевищення з концентрації пилу в Іллічівському районі - 1,6 ГДК (гранично допустима концентрація).

У такі дні відділ екології Маріупольської міської ради рекомендує використання захисного одягу, душ або вологі обтирання, пити соляно-лужні розчини (мінеральна вода типу "Боржомі", "Свалява"), молоко, чай, кава з молоком; дієтичне харчування з обмеженням солі, жирної і важко засвоюваної їжі тощо.