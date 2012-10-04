Центр Маріуполя задихається від смогу (фото)
17:48, 04 жовтня 2012Політика
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Сьогодні центральна частина Маріуполя потопає в смогу - в місті оголошено попередження про настання несприятливих метеоумов високого забруднення повітря II ступеня.
Маріупольцям радять носити захисні маски. Фото 0629.com.ua
Інформація про це розміщена на сайті міського управління освіти з посиланням на повідомлення відділу екології Маріупольської міської ради, повідомляє 0629.com.ua
За прогнозами, у цей час очікується вітер східний 3 м/с, перевищення з концентрації пилу в Іллічівському районі - 1,6 ГДК (гранично допустима концентрація).
Маріуполь накрило рудим смогом. Фото 0629.com.ua
У такі дні відділ екології Маріупольської міської ради рекомендує використання захисного одягу, душ або вологі обтирання, пити соляно-лужні розчини (мінеральна вода типу "Боржомі", "Свалява"), молоко, чай, кава з молоком; дієтичне харчування з обмеженням солі, жирної і важко засвоюваної їжі тощо.
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