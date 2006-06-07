Міськрада Сімферополя вимагає заборонити базування іноземних військ у Криму

Сімферопольська міська рада підтримала рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим оголосити Крим територією без НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення міськрада ухвалила на сьогоднішній сесії.

Зокрема, сімферопольські депутати в своїй заяві відзначили, що підтримують рішення парламенту Криму про оголошення автономії територією без НАТО, і також як і кримські парламентарії вимагають заборонити базування іноземних збройних сил на території автономії.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 6 червня Верховна Рада АРК оголосила Крим територією без НАТО. До цього територіями без НАТО були оголошені Феодосія, Ленінський район і селище Партеніт.