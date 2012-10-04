У Рівному поширюють псевдогазету «Свободи»

Як передає кореспондент УНІАН, такі псевдогазети почали масово з’являтися у поштових скриньках рівнян - виборців округу №152, де кандидатом у народні депутати України від об’єднаної опозиції є голова обласної організації ВО «Свобода» Олег Осуховський.

Цей кандидат, згідно з вихідними даними листівок, є замовником стотисячного тиражу «газети».

Тексти цього видання містять провокаційні матеріали проти інших кандидатів у народні депутати України. Зокрема, зображено лідера «Свободи» Олега Тягнибока, який «закликає» «каструвати іншого кандидата у народні депутати у цьому окрузі». Інший матеріал номера «Мера Хомка чекає доля корупціонерів - розстріл» нібито написано вже самими О.Осуховським. А кандидату від ВО «Свобода» Ірині Фаріон приписуються схвальні відгуки на адресу норвезького терориста Андреса Брейвіка, який минулого року розстріляв 77 людей.

Прізвищем О.Осуховського підписано також статтю «Українці повинні карати». У матеріалі йдеться про те, що якщо виборці проголосують за Осуховського, то «смерть і кара вийде на вулиці і стане біля дверей наших ворогів».

Сам кандидат у депутати О.Осуховський на прес-конференції заявив, що його політична сила до зазначеної «псевдогазети» немає жодного стосунку. Він переконаний, що «рівняни здатні відрізнити чорне від білого». «Владі не вдасться в чергове "развєсті нас как катят" і в такий спосіб продовжити своє панування. Тільки-но фальшивки почали з'являтися у скриньках людей – до нас масово почали надходити дзвінки обурених цією провокацією рівненців. Багато людей приходили до нас в офіс і приносили ці брудні матеріали», - розповів О.Осуховський.

На думку керівника громадських приймалень «Свободи» в області Олександра Савчука, ці брудні фальсифікації є загрозою для єдності українського народу. «Вони проповідують расизм, провокують ненависть до загальнолюдських цінностей та паплюжать світлу пам'ять померлих. Це пряма загроза конституційному устрою України».

У прес-службі облорганізації «Свободи» повідомили, що обласна парторганізація вже звернулася з приводу цієї фальшивки до правоохоронних органів Рівненщини та Центральної виборчої комісії. Наразі «свободівці» чекають відповідне рішення цих органів і вимагають знайти і покарати ініціаторів цієї провокації.