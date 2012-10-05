Україна з'ясовує, чи є її громадяни серед заарештованих у США «шпигунів»
10:58, 05 жовтня 2012Політика
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Україна з'ясовує, чи є її громадяни серед арештованих у Сполучених Штатах за крадіжку секретних військових даних.
Олександр Дикусаров зробив заяву
Про це "5 каналу" повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.
Як повідомлялося, 4 жовтня у США було пред’явлено обвинувачення 11 підозрюваним в незаконному експорті військових технологій в РФ, восьмеро з них знаходяться під арештом.
Російське генконсульство заявило, що серед восьми затриманих у США за шпигунство четверо росіян, решта – громадяни України, Азербайджану та Казахстану.
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