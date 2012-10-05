МЗС заявило, що українців серед «російських шпигунів» немає

11:37, 05 жовтня 2012
Політика
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Громадян України немає серед арештованих у США за шпигунство.

Дикусаров каже, що перевірили

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

Він зазначив, що за інформацією посольства США, отриманою від компетентних органів цієї країни, серед затриманих осіб є вихідці з декількох республік колишнього Радянського Союзу. «Один із затриманих є походженням з УРСР, але не є громадянином України. Окрім американських документів, ніяких інших, які б підтверджували його інше громадянство, немає», - сказав О.Дикусаров.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у США було пред’явлено обвинувачення 11 підозрюваним в незаконному експорті військових технологій в РФ, восьмеро з них знаходяться під арештом.

Російське генконсульство заявило, що серед восьми затриманих у США за шпигунство четверо росіян, решта – громадяни України, Азербайджану та Казахстану.

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