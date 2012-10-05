У ПР жаліються на «телефонних терористів»

Як повідомляє прес-служба Київської обласної організації Партії регіонів, зокрема невідомі особи телефонують підприємцям і мешканцям області та вимагають у них від імені Партії регіонів перерахувати кошти до її виборчого фонду.

Партія висловлює обурення з цього приводу й обіцяє сприяти притягненню до відповідальності цих «телефонних терористів».

Перший заступник голови Київської обласної організації Партії регіонів, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк запевнив, що від імені партії подібні дзвінки не можливі. «Така ситуація в області принципово неможлива. Виборчий фонд Партії регіонів формується виключно на добровільних засадах. Ми – дійсно народна партія, і категорично проти будь-яких форм примусу», - наголосив він.

Київська обласна організація Партії регіонів звертається до громадян з проханням бути пильними і одразу повідомляти про будь-які спроби здирництва, які провокатори робитимуть від імені політичної сили.