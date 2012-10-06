ВО «Свобода» на Покрову планує Марш боротьби у Києві
20:02, 06 жовтня 2012Політика
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На Покрову в Києві відбудеться традиційний марш до річниці створення Української повстанської армії.
Розклад і час маршу уточнюються
У неділю, 14 жовтня, в день в 70-річчя створення Української повстанської армії в Києві пройде Марш боротьби.
Як повідомляє організатор, ВО «Свобода», на своїй сторінці в Facebook, «нинішній Марш УПА стане свідченням нескореності суспільства банді, що узурпувала владу».
Розклад і час маршу уточнюються.
У 2011 році на Марш УПА в Київ вийшло близько 15 тис. людей.
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