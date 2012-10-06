ВО «Свобода» на Покрову планує Марш боротьби у Києві

У неділю, 14 жовтня, в день в 70-річчя створення Української повстанської армії в Києві пройде Марш боротьби.

Як повідомляє організатор, ВО «Свобода», на своїй сторінці в Facebook, «нинішній Марш УПА стане свідченням нескореності суспільства банді, що узурпувала владу».

Розклад і час маршу уточнюються.

У 2011 році на Марш УПА в Київ вийшло близько 15 тис. людей.

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