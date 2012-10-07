Янукович привітав Путіна з ювілеєм

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як зазначив В.Янукович, професіоналізм і багаторічний досвід державного управління В.Путіна по праву здобули йому непохитний авторитет далекоглядного політика і мудрого керівника.

«Перетворення на шляху реформування Росії, що здійснюються під Вашим керівництвом, знаходять підтримку російського народу та сприяють забезпеченню стабільності й економічного зростання», - зауважив В.Янукович.

«Палітра українсько-російського діалогу традиційно вирізняється багатогранністю. Радує, що, незважаючи на об'єктивні труднощі й диктовані часом випробування глобального масштабу, сьогодні в ній домінують довіра та взаєморозуміння», - наголосив Президент України у своєму привітанні.

Він висловив переконання, що спільні зусилля, спрямовані на поглиблення українсько-російської взаємодії на принципах дружби, обопільної поваги і прагматизму, й надалі сприятимуть розширенню двостороннього співробітництва на благо народів наших держав.

В.Янукович побажав В.Путіну міцного здоров'я, невичерпної енергії та всіляких успіхів, а його близьким - добра і благополуччя.