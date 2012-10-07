Путін тішиться, що суд «заліпив Pussy Riot двушечку»

Про це він заявив в інтерв'ю програмі НТВ "Центральне телебачення", повідомляє РІА Новини.

"Насправді правильно, що їх заарештували, і правильно зробили, що суд у нас таке рішення прийняв. Бо не можна підривати основи моралі, моральності, руйнувати країну. Ми з чим залишимося тоді?" - сказав глава держави. За його словами, учасниці групи розуміли, на що йшли.

"Перша моя реакція була така, що попросив віруючих за них вибачення, я думав, що на цьому закінчиться", - зазначив президент. Однак справу, за його словами, стали розкручувати.

"І докотили до суду, а суд заліпив їм двушечку. Я тут ні до чого. Вони цього хотіли, вони це отримали", - сказав глава держави.

Путін поцікавився, чи знає ведучий програми "Центральне телебачення" Вадим Такменев, як перекладається назва панк-групи. Той відповів, що знає, але в ефірі сказати не може. "Ну ось, бачите, якщо ви цього сказати не можете, значить дівчата талановиті, вони змусили весь світ вимовляти це слово", - сказав президент.

За його словами, хуліганській акції спробували надати політичне значення. "Ви знаєте, що за даними експертизи, вони все, що стосується президента, потім наклали, насправді вони нічого подібного в храмі не викрикували, - зазначив Путін. - Я не знаю, так це чи не так. Але якщо це так, то тоді це означає, що це був, "а" - спосіб привернути до себе увагу і "б" - спосіб самозахисту: сказати, що ви не просто побешкетували і нагадили в храмі, а займалися політичною діяльністю".