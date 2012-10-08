Опозиція: Представників «технічних партій» у виборчкомах міняють на представників ПР

Про це у прямому ефірі 5 каналу повідомив член Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Сергій Соболєв.

«Зафіксовані факти, коли масово від так званих «партій» проходять представники, яких потім міняють на представників Партії регіонів», - сказав він.