Опозиція: Представників «технічних партій» у виборчкомах міняють на представників ПР
08:26, 08 жовтня 2012Політика
992 0
Представників «технічних партій» у виборчкомах масово міняють на представників ПР.
Сергій Соболєв
Про це у прямому ефірі 5 каналу повідомив член Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Сергій Соболєв.
«Зафіксовані факти, коли масово від так званих «партій» проходять представники, яких потім міняють на представників Партії регіонів», - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter