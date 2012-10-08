Акція ошуканих вкладників «Експобанку» «Суддівське свавілля – на коліна перед Законом!»
У вівторок, 9 жовтня 2012 року, об 11:00 біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) (вул. Жилянська, 120а) розпочнеться акція ошуканих вкладників «Експобанку» «Суддівське свавілля – на коліна перед Законом!».
Біля входу в ВККСУ буде виконаний ритуал покарання судді Фемідою, результат – викриття і довічне відсторонення його від роботи в судовій системі.
Вкладники звернулися в ВККСУ з проханням притягнути до відповідальності суддю Святошинського районного суду м. Києва Івана Бандуру за систематичні порушення при розгляді кримінальної справи за обвинуваченням посадових осіб Станкобудівної філії комерційного банку «Експобанк» в крадіжці вкладів громадян у розмірі 40 млн грн.
ВККСУ прийняла рішення про проведення перевірки правомірності дій судді І. Бандури і отримання від нього письмових пояснень з приводу даних фактів.
Організатор акції – громадянська кампанія «Форум порятунку Києва».
Контактна особа:
Віталій Черняховський
Телефони: (044)228-55-33, (068)833-33-33
Веб-сайт: www.forumspaskiev.org.ua
E-mail: forumspaskiev@mail.ru