Регіонали пропонують відправити голову ВРЮ суддею у райцентр

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний проект був зареєстрований 5 жовтня.

“Пропонується за вагомий внесок у реалізацію державної правової політики, багаторічну самовіддану працю та високий професіоналізм обрати Колесниченка Володимира Миколайовича, раніше обраного безстроково, на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області”, - зазначається в документі.

У пояснювальній записці до проекту постанови також йдеться, що В.Колісниченко є “прикладом працездатності, жертовної відданості державним справам та вміння добиватися поставленої мети”.

За словами автора проекту постанови, “розпочинаючи свою кар’єру в органах судової влади з посади судді місцевого суду, через 20 років наполегливої праці В.Колесниченко увійшов до складу Вищої ради юстиції – ключового органу держави, відповідального за формування високопрофесійного суддівського корпусу та недопущення порушень законодавства суддями і прокурорами”. В документі зазначається, що у березні 2010 року В.Колесниченка було обрано на посаду голови Вищої ради юстиції, “обіймаючи яку, він зміг забезпечити ефективне виконання покладених на Вищу раду юстиції функцій, насамперед, у процесі призначення та обрання суддів, притягнення їх до відповідальності, призначення суддів на адміністративні посади у судах та звільнення з цих посад тощо”.

На переконання автора проекту постанови, обрання В.Колесниченка на “посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області стане суттєвим посиленням кадрового потенціалу суддів Черкащини та сприятиме подальшому покращенню рівня здійснення цим судом правосуддя”.