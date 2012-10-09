«Собор» закликає усіх непрохідних опозиціонерів знятись із виборів

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні центрального проводу Української платформи «Собор» до всіх опозиційних партій – учасників виборів.

У партії вважають, що влада, контролюючи суди і правоохоронні органи, написала виборчий закон так, аби максимально спростити фальсифікації та забезпечити потрібний їй результат підрахунку голосів. На переконання представників “Собору”, кожен день виборчої кампанії підтверджує масові зловживання влади: «від нахабного нехтування законом при формуванні виборчих комісій – до брутального переслідування опозиційних ЗМІ й активістів».

У зверненні нагадується, що «Собор» на початку виборчої кампанії зобов‘язався зняти свій виборчий список з балотування у разі, якщо станом на свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, результати соціологічних опитувань не гарантуватимуть цій партії подолання виборчого бар‘єру. «Саме для прийняття рішення з цього питання скликається другий етап з’їзду «Української платформи «Собор». Ми маємо намір започаткувати стандарт виконання власного слова... Ми закликаємо партії, що називають себе опозиційними, наслідувати наш приклад і, в разі відсутності гарантованого проходження 5-відсоткового виборчого бар‘єру, розглянути на своїх з’їздах питання про зняття виборчих списків з балотування”, - йдеться у зверненні.

На переконання представників “Собору”, це дозволить уникнути розпорошення і перетікання голосів виборців на користь Партії регіонів та її сателітів.

Цей заклик стосується і кандидатів у народні депутати від партій у мажоритарних округах. “Собор” закликає узгоджено підтримати тих кандидатів, які не стануть «тушками» і мають реальні шанси перемогти провладних.