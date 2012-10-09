Регіонал: ПАРЄ не підтримала ідею опозиції розглядати Україну за окремою процедурою

Народний депутат від Партії регіонів, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Іван Попеску заявив, що ПАРЄ не підтримала ідею представників української опозиції про розгляд питання України за окремою процедурою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це І.Попеску сказав сьогодні, коментуючи підсумки сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

«Парламентська асамблея Ради Європи на завершальній сесії в Страсбурзі не підтримала ідею нашої опозиції про розгляд питання України за окремою процедурою, незважаючи на те, що деякі партнери нашої опозиції з Європейської народної партії (ЄНП) намагалися порушити це питання», - повідомив І.Попеску.

Більш того, за його словами, в жодній з доповідей, на підставі яких були розроблені відповідні документи резолюції, не пройшла жодна поправка, де б зазначалася Україна. «Ні в резолюції про визначення політичних в’язнів, ні в резолюції, яка стосується кодексу поведінки членів ПАРЄ», - додав І.Попеску.

Він зазначив, що члени Парламентської асамблеї Ради Європи зайняли таку позицію, тому що ніхто не хоче на рівні ПАРЄ втягуватися в політичну боротьбу, яка зараз відбувається в Україні, і ніхто не хоче виступити на підтримку тієї або іншої політичної сили.

«Навіть інтерв'ю пана А.Гросса, голови місії зі спостереження, викликало дуже жорстку критику з боку різних політичних сил. Навіть було поставлено питання про те, щоб замінити керівника місії спостереження. Але все ж таки Бюро ПАРЄ залишило пана А.Гросса, вказавши йому на те, що він не має права давати особисті оцінки виборчому процесу до закінчення виборів. Оскільки члени місії спостереження повинні керуватися кодексом поведінки, а не особистими політичними уподобаннями», - заявив депутат-«регіонал».

«Ми ж, у свою чергу, сподіваємося, що проведемо вибори на найвищому рівні. І вибори будуть визнані чесними. А Україна зробить ще один крок у напрямі зняття моніторингу. Тому що у нас залишився лише один формальний пункт для зняття моніторингу – це ухвалення нового закону про прокуратуру і, звичайно ж, проведення демократичних виборів відповідно до європейських стандартів», - підсумував І.Попеску.

Як повідомляв УНІАН, сесія ПАРЄ проходила з 1 по 5 жовтня.