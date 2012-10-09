Яценюк: в спірних мажоритарних округах опозиція проводить 33 соцдослідження

Опозиційні сили ще не втратили шанс узгодити кандидатів-мажоритарників: зараз проводяться 33 соціологічні дослідження в спірних округах, «для того, щоб з’ясувати, хто є беззаперечним лідером на цьому окрузі». Про це заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на прес-конференції в Миколаєві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об’єднаної опозиції, відповідаючи на запитання журналіста про перебіг переговорів про узгодження мажоритарних кандидатів із партією «УДАР», А.Яценюк нагадав, що ще півроку тому Об’єднана опозиція зверталась до всіх політичних сил із закликом сформувати єдиний список мажоритарних кандидатів. «У результаті, нам вдалося об’єднати 8 партій під прапором Об’єднаної опозиції. Нам вдалось домовитися із дев’ятою партією - це ВО «Свобода», щодо висунення на одномандатних округах єдиних кандидатів».

«Щоправда, нам не вдалось домовитися з іншими. Але це не означає, що ми втратили шанс. У нас є ще час до 15 жовтня», - вважає він.

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А.Яценюк наголосив, що Об’єднана опозиція готова зробити все для того, щоб не дати Партії регіонів отримати більшість у новій Верховній Раді.

«Ми готові до переговорів заради майбутнього України. І не просто переговорів, а до прийняття конкретного рішення. У нас все готове для прийняття цього рішення», - підкреслив він.

За його словами, зараз проводяться 33 соціологічні дослідження в округах, «які викликають певні спірні моменти, для того, щоб з’ясувати, хто є беззаперечним лідером на цьому окрузі».

Як повідомляв УНІАН, наразі Об’єднана опозиція проводить переговори з партією «УДАР Віталія Кличка» щодо можливості висунення узгоджених кандидатів-мажоритарників, які є найрейтинговішими в округах від цих двох політичних сил.

В ЗМІ з’явилася інформація, що 10 жовтня може бути проведено з’їзд «Батьківщини» для вирішення цього питання.