Делегатам з'їзду опозиції наказано бути напоготові

Про це на своїй сторінці у Twitter написав народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Шевченко.

«З'їзд може пройти 14 жовтня», - написав А.Шевченко. Він додав, що делегатам наказано бути готовими зібратися в Києві. Однак, в той же час він уточнив, що остаточного рішення наразі немає.

Народний депутат також зауважив, під час з’їзду можливе ухвалення рішень щодо вилучення зі списку і зняття окремих мажоритарників, які балотуються від об’єднаної опозиції.