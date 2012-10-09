Делегатам з'їзду опозиції наказано бути напоготові
20:31, 09 жовтня 2012Політика
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Об’єднана опозиція «Батьківщина» планує провести свій з’їзд 14 жовтня.
Андрій Шевченко привідкрив карти
Про це на своїй сторінці у Twitter написав народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Шевченко.
«З'їзд може пройти 14 жовтня», - написав А.Шевченко. Він додав, що делегатам наказано бути готовими зібратися в Києві. Однак, в той же час він уточнив, що остаточного рішення наразі немає.
Народний депутат також зауважив, під час з’їзду можливе ухвалення рішень щодо вилучення зі списку і зняття окремих мажоритарників, які балотуються від об’єднаної опозиції.
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