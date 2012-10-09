Активістам руху «За чесну оренду» місць на ринках спалили автомобілі

Про це УНІАН повідомив журналіст, один із лідерів руху "За чесну оренду" Костянтин Усов.

За його словами, перший випадок підпалу особистого транспортного засобу одного з активістів руху відбувся вночі кілька днів тому, а другий - сьогодні вночі.

"Сьогодні на початку другої ночі за адресою Тополева, 8 невідомі підпалили автомобіль підприємця Ігоря Бессонова, який брав активну участь у спилюванні незаконно наварених решіток на контейнери підприємців «Привозу», брав участь у переговорах з незаконними власниками ринку", - сказав К.Усов.

За його словами, за свідченнями очевидців, в автомобілі І.Бессонова, що був припаркований на платній стоянці, що охороняється, спочатку загорілося переднє колесо, а потім вогонь перекинувся на капот і салон. Охоронця стоянки на той момент на місці не виявилось, і пожежу він помітив лише після того, як до місця події стали підходити мешканці сусіднього будинку. В результаті, до прибуття пожежних від автомобіля залишився тільки каркас.

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Як зазначив К.Усов, разом із помічниками він прибув до місця події, і упродовж години до появи оперативних співробітників збирав свідчення очевидців, а також відео, зняте на мобільні телефони.

"Про наявність усіх зібраних даних я повідомив міліціонерів, що приїхали, але ті навіть не підійшли до вигорілої машини, не говорячи вже про опитування свідків і огляд місця події. Більш того, співробітники міліції навіть не склали протокол про подію. Проте, я наполіг на виклику експерта, і лише через три години після події почали проводитися офіційні оперативні заходи", - сказав журналіст.

К.Усов додав, що сьогодні вранці прес-служба Одеського міського управління міліції повідомила, що, за попередніми даними, немає підстав вважати займання автомобіля підпалом.

"Це й не дивно – міліціонери не спромоглися навіть ознайомитися з відео очевидців, на якому чітко видно, що горіти автомобіль почав з лівого переднього колеса", - сказав К.Усов.

При цьому він зазначив, що власник авто, з яким він спілкувався, безпосередньо пов'язує підпал зі своєю громадською діяльністю, оскільки до цього йому вже надходити погрози і попередження нібито з боку власників ринку «Привоз», виведеного недавно з комунальної власності.