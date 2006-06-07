Зрив навчань «Сі Бриз-2006» вдарить по діловій репутації України. Такий висновок експертів Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) передав УНІАН директор центру Валентин БАДРАК.

Зокрема експерти переконані, що на сьогоднішній день ухвалення Верховною Радою рішення щодо проведення на території України міжнародних українсько-американських навчань Sea Breeze-2006 знаходиться під загрозою зриву.

Коментуючи ситуацію, що склалася навколо навчань, представники аналітичного центру підкреслюють, що відмова парламенту затвердити проведення даних навчань помітно вдарить по діловій репутації України.

У ЦДАКР зазначають, що держави, які прийняли рішення брати участь у навчаннях, затратили на підготовку певні зусилля й ресурси, тому відмова України означатиме, зокрема, й економічні збитки. Країна, яка не здатна забезпечити проведення раніше запланованого міжнародного заходу, навряд чи розглядатиметься як надійний партнер, підкреслюють у Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Аналітики зазначили, що зрив навчань може помітно підірвати переговорний процес і досягнуті політичні успіхи євроатлантичної інтеграції. Експерти ЦДАКР також підкреслюють, що окрім Sea Breeze-2006, під загрозою зриву знаходяться й інші, намічені на червень, українсько-британські та українсько-американські маневри.

Як повідомляв УНІАН спільні українсько-американські навчання Військово-Морських сил «Сі Бриз» Україна проводить щорічно, починаючи з 1997 р.