Сьогодні - Міжнародний день дівчаток

Про це повідомляє РІА Новини.

19 грудня 2011 Генеральна Асамблея ООН проголосила 11 жовтня Міжнародним днем ​​дівчаток в знак визнання прав дівчаток і унікальних проблем, з якими вони стикаються в усьому світі.

У 2012 році Міжнародний день дівчаток відзначається вперше і присвячений дитячим шлюбам, які являють собою порушення основних прав людини і впливають на всі аспекти життя дівчаток.

Дитячі шлюби позбавляють дівчаток дитинства, змушують їх переривати свою освіту, обмежують їхні можливості, підвищують небезпеку піддатися насильству і домаганням, загрожують їх здоров'ю.

По світу в цілому практично кожна третя молода жінка у віці від 20 до 24 років вперше вийшла заміж до досягнення 18-річного віку. Третина з них вступили в шлюб перш, ніж їм виповнилося 15 років.

Дитячі шлюби призводять до ранніх і небажаних вагітностей, представляючи загрозу для життя дівчаток.