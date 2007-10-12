У Тимошенко і Ющенка вирішили переглянути угоду НУ і БЮТ?

Ані ініціативи президента, ані заяви бютівця Томенка не відповідають угоді про спільну діяльність в парламенті, який в лютому підписали тодішній глава політради блоку "Наша Україна" Віктор Балога і лідер БЮТ Юлія Тимошенко, пише Комерсант-Україна. Цей документ серед іншого передбачав ліквідацію районних держадміністрацій і перерозподіл повноважень облдержадміністрацій на користь місцевих рад. Очевидно, тепер лідери НУ-НС і БЮТ вирішили відмовитися від цієї ідеї.

Нагадаємо, що вчора Блок Юлії Тимошенко оголосив про свої претензії на посади голів обласних державних адміністрацій в тих областях, де за підсумками дострокових парламентських виборів блок посів перше місце. Заступник голови БЮТ Микола Томенко заявив, що призначення як мінімум 15 губернаторів–представників БЮТ має відбутися одночасно з формуванням нового складу Кабінету міністрів.

У Секретаріаті Президента ці вимоги назвали безпідставними. "Успішне проведення виборчої кампанії БЮТ означає, що блок має брати активну участь в створенні більшості і формуванні уряду. Разом з тим формування коаліцією Кабінету міністрів зовсім не означає автоматичну заміну губернаторів", - заявив заступник голови СП Роман Безсмертний.

Опитані виданням губернатори пропозицію БЮТ також оцінили негативно. "Призначення голів держадміністрацій – це справа президента, і я не думаю, що заяви пана Томенка сприяють зміцненню співпраці між `Нашою Україною` і БЮТ", - сказав голова Львівської облдержадміністрації Петро Олійник. "Ми (губернатори) повинні бути поза політикою, займатися соціально-економічними проблемами і дотриманням конституційних прав громадян", - вважає луганський губернатор Олександр Антіпов. "Томенко у нас фахівець у всіх областях, але проблема губернаторів його не повинна хвилювати", - заявив губернатор Запорізької області Євген Червоненко.