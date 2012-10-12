Лише 17% українців побачили «покращення вже сьогодні» (опитування)

Про це провідний аналітик агенції політичного консалтингу "Перспектива" Олександр Ляпкало повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, представляючи результати опитування, проведеного агенцією.

Згідно з даними опитування, на запитання: «Як змінилося ваше життя за останній рік?», 34,8% відповіли, що у них нічного не змінилось; 25,9% респондентів вказали, що їхнє життя стало значно гіршим; 22,4% опитаних повідомили, що в цілому їхнє життя трохи погіршилося.

Покращилось життя лише 15,7% українців, значно покращилось – 1,2%.

На питання: «З яким відчуттям ви дивитесь у майбутнє?», 34,5% опитаних відповіли, що дивляться у майбутнє з тривогою і невпевненістю; ще 15,8% сказали, що дивляться у майбутнє зі страхом і відчаєм. Спокійно, але без особливих надій та ілюзій у майбутнє дивляться 27,6% українців. З надією – 15,4%, і лише 6,7% опитаних дивляться в майбутнє з оптимізмом.

Опитування проводилось з 27 вересня по 6 жовтня у всіх областях України та АР Крим. Опитано 2004 респондентів. Метод відбору респондентів – багатоступенева квотна вибірка. Метод опитування – інтерв’ю за місцем проживання. Похибка опитування – 2,3%.