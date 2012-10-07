Яценюк: в економіці ситуація гірша, ніж азійська криза 1998 року

2013 рік стане піковим в Україні щодо зовнішніх виплат запозичень, і без кредитів Міжнародного валютного фонду (МФВ) країна не обійдеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську заявив один з лідерів Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Американці (МВФ - УНІАН) дадуть кредити лише у двох випадках – демократичність виборів до парламенту. Авторитарним режимам кредити не дають. Друга умова – нова, кардинальна, навіть радикальна зміна в економіці, нова якість економічної політики», - зазначив А.Яценюк.

За його словами, правляча партія за два роки довела Україну до фактичного банкрутства.

А.Яценюк уточнив, що за «два останні роки зовнішній борг України зріс майже вдвічі з 34 млрд дол (останній показник під час прем’єрства Юлії Тимошенко) до 62 млрд дол. На сьогодні, за словами лідера опозиції, щодо обсягу зовнішнього боргу країни велися дискусії. Але фактично цей показник зріс майже вдвічі».

«В День учителя я хочу звернутися до регіоналів, щоб вони пройшли початкову школу. І побачили прості арифметичні рішення, що 2+2 завжди 4, а не три або 2,5», - підкреслив А.Яценюк.

За його словами, за минулий місяць темпи зростання промисловості в Україні знизились на 5%.

«Побачите, що 4-й квартал цього року буде мінусовим за темпами зростання ВВП», - сказав він.

Лідер опозиції також зазначив, що за минулий місяць обсяги золотовалютних резервів України зменшились на 700 млн дол., а за останній рік - на 10 млрд дол.

А.Яценюк підкреслив, що дефіцит платіжного балансу в Україні скоротився більш ніж утричі - від 16 млрд дол. до 5 млрд дол.

За його словами, «валюти з України виходить на 15 млрд дол більше, ніж заходить».

«Я вимагаю, щоб Азаров прийшов до Верховної Ради і, принаймні, повторив ці цифри, які розміщені на сайті Держкомстатистики. Якщо в нього цих цифр немає, я йому напишу і передам», - зазначив А.Яценюк.

За його словами, якщо Об’єднана опозиція переможе на виборах, то перед нею постануть виклики вражаючих розмірів як в політиці, так і в економіці. Зокрема, в економіці ситуація «на порядок гірша, ніж азійська криза 1998 року».

«Можна відійти в сторону – хай воно все завалиться. Але чи підніметься країна?», - сказав він.