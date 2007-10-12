Політрада СПУ розглянула питання про відставку Мороза

СПУ відмовилася робити кадрові висновки зі своєї поразки на дострокових парламентських виборах. Таке рішення вчора ухвалив політвиконком Соцпартії. Соціалісти визнали свою поразку на виборах, і відхилили заяву Олександра Мороза про відставку. Свої посади зберегла вся управлінська верхівка.

Ще до початку вчорашнього засідання серед членів політвиконкому СПУ назрів конфлікт, пише Комерсант-Україна. "Олександр Олександрович (Мороз) поставив умову: він приїде на політвиконком тільки після того, як його члени ухвалять рішення, щоб я покинув засідання", - заявив виданню член політради СПУ Василь Волга, який неодноразово говорив про необхідність відставки Олександра Мороза. Члени політвиконкому прислухалися до прохання лідера партії і проголосували за те щоб пан Волга покинув засідання. Правда, відкрито це визнати в СПУ не наважилися. "Він (Олександр Мороз) дійсно приїхав не одразу, але з причин, скажімо так, неполітичного характеру", - сказав Комерсанту колишній народний депутат Євген Філіндаш.

Першим на засіданні розглядалося питання про відставку Олександра Мороза. "Якщо члени політради вважають, що нинішній програш партії на дострокових виборах пов`язаний з особою Олександра Мороза і обраною ним стратегією, тоді я готовий подати у відставку", - йдеться в заяві Мороза на адресу політвиконкому. "Ми його заяву розглянули і одноголосно ухвалили рішення – не підтримувати", - повідомив пан Філіндаш.

Визнавши стратегію пана Мороза правильною, члени СПУ тут же підтримали резолюцію про те, що ця стратегія не принесла бажаних результатів. За словами пана Філіндаша, рішення про те, що останні вибори Соцпартія оцінює як свою поразку було ухвалено одноголосно. "Потрібно визнати поразку, визнати, що партія знаходиться в кризі, що наше уявлення про те, як має розвиватися партія, залишилося на рівні дев`яностих років", - заявив один з секретарів політвиконкому Віталій Шибко.

Також політрада обговорила інші кадрові питання: про необхідність відставки секретарів політради СПУ Івана Бокія, Ярослава Мендуся, Віталія Шибка, Станіслава Ніколаєнка, Григорія Дашутіна, Михайла Мельнічука, Михайла Коропатника і Володимира Кизіма. "Оскільки йшлося про результати виборів, секретарям політради, як людям, які несуть безпосередню відповідальність, пропонувалося піти у відставку", - повідомив Комерсанту Шибко. За його словами, виступи на засіданні були емоційними: "Одні захищалися, інші нападали, треті намагалися довести, що винні надзвичайні обставини, четверті перекладали провину на нас". Попри це, секретарі услід за своїм головою залишилися на своїх постах.