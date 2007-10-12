У БЮТ знають, навіщо Януковичу всеукраїнський диктант

В багатьох регіонах активісти ПР масово організовують псевдолисти, в яких стверджується, ніби БЮТ підкуповував виборців. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті БЮТ. “Послання направляються до ЦВК, Генпрокуратури, СБУ, інших державних органів та засобів масової інформації. Партією Регіонів вже оплачені і „пікетування” за участю так званих постраждалих”.

У зв’язку з цим БЮТ звернувся до правоохоронних органів із вимогою притягнути до кримінальної відповідальності організаторів провокації.

“Мета цього „всеукраїнського диктанту” від Януковича, - підозрюють у блоці Тимошенко, - значно ширша, ніж спроба дискредитувати БЮТ. Ганебно програвши вибори, вони хочуть знайти штучні приводи, щоб не визнати їх результат, не дати працювати новообраній Раді”.

В діях Партії регіонів БЮТ вбачає ознаки кількох кримінальних злочинів. Таких як шахрайство та неправдиве повідомлення про злочин, перешкоджання вільному волевиявленню громадян.