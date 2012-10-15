Мер Франківська знявся з виборів після прохань городян «не покидати місто»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції. «Минулої суботи я надіслав відповідну заяву до Центральної виборчої комісії, якою я підтвердив свій намір відмовитись від спроби позмагатися за депутатський мандат», - зазначив міський голова.

За його словами, до такого кроку він підійшов після зустрічей із мешканцями, які «просили його не покидати місто».

Мер повідомив, що в кінці вересня було проведено соціологічне опитування, в ході якого 18,9% респондентів підтримали його бажання йти у Верховну Раду, а 52,1% опитаних ствердно відповіли, що «Віктор Анушкевичус має залишитись на посаді міського голови Івано-Франківська».

«Тому, враховуючи результати зустрічей з представниками різних галузей, результати цього опитування та думку членів моєї сім’ї, я прийняв рішення зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів до Верховної Ради», - уточнив мер.

Знімаючи свою кандидатуру, В.Анушкевичус закликав мешканців міста підтримати на виборах список «Нашої України», яка його висунула кандидатом у мажоритарному виборчому окрузі №83.

Відповідаючи на запитання щодо кандидатів-мажоритарників В.Анушкевичус відповів: «Ні на чию користь я агітувати не збираюсь. Я вважаю мешканців Івано-Франківська розумними людьми, які здатні самостійно визначитись з власним вибором».

«Я знімаю свою кандидатуру виключно на користь громади Івано-Франківська і зосереджуюсь на роботі міського голови», - підкреслив він.

Також на прес-конференції, зокрема, був присутнім кандидат у народні депутати по округу №83, самовисуванець, керівник гірськолижного курорту «Буковель» Олександр Шевченко.

Нагадаємо, разом із мером Івано-Франківська по мажоритарному виборчому округу №83 зареєстровано 11 кандидатів у депутати. Зокрема, по цьому округу балотуються голова обласної ради і керівник обласної «Свободи» Олександр Сич, директор ГК «Буковель» Олександр Шевченко (самовисунення), колишній кандидат у президенти України Василь Противсіх, який зареєстрований кандидатом у депутати під своїм першим прізвищем - Василь Гуменюк.