Тимошенко віддає посаду міністра внутрішніх справ Ющенку

БЮТ погодиться підтримати будь-яку кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ, яку запропонує Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що під час останньої зустрічі Президента України з лідерами політичних сил, що перемогли на виборах, глава держави висловився за необхідність передати силові структури під його контроль.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, незважаючи на попередні домовленості відносно того, що уряд формуватиметься на паритетних засадах, БЮТ прийняв рішення погодитися на відповідну пропозицію глави держави.

«Треба не портфелі ділити, а показати, що ми дві сили, які здатні консолідуватися», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

У зв’язку з цим, наголосила вона, новий прем’єр-міністр буде вносити на затвердження парламенту ту кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ, яку запропонує Президент.