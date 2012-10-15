Дружина Луценка каже, що у чоловіка осіннє загострення хвороб

Як передає кореспондент УНІАН, у Чернігові під час прес-конференції Ірина Луценко повідомила, що зараз у чоловіка осіннє загострення хвороб, але належних ліків та знеболювальних він не отримує. У колонії наявні тільки Но-шпа та ще один з препаратів.

За її словами, у такому стані Ю.Луценко змушений працювати. "Коли ж лікар дозволяє ув'язненому залишитися у камері, він не робить відповідних записів у журналі і Ю.Луценко отримує догани, які у подальшому не дозволять отримати дострокове звільнення чи перейти на поселення", - сказала дружина ув’язненого.

"Влада жодним чином не збирається Луценка випускати, влада не збирається Луценка лікувати. Це чисто політичне переслідування", - заявила І.Луценко.

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Вона також повідомила, що в Чернігові Ю.Луценко погодився на проведення двох із чотирьох рекомендованих лікарями обстежень. Зокрема, він зазначив, що погодиться на пункцію печінки тільки за умови перебування у спеціалізованому лікувальному закладі, оскільки повертатися після такої процедури в колонію досить небезпечно. "Оскільки таку умову не виконали, він відмовився від цього аналізу", - повідомила дружина Ю.Луценка.

І.Луценко також зазначила, що, на її думку, на лікарів, які обстежували її чоловіка, тиснуть, оскільки висновок про стан здоров'я її чоловіка з'явився через три дні, і в ньому було зазначено, що лікування може бути й надалі медикаментозне.

За її словами, захворювання Ю.Луценка не сумісні з перебуванням за гратами, проте лікарі пишуть висновки, що лікування має проходити у колонії.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ДПтС 11 жовтня заявила, що Ю.Луценка, який відбуває покарання у Менській колонії, було обстежено у Чернігівській обласній клінічній лікарні, і медики не виявили у нього захворювань, які б передбачали стаціонарне лікування. «Стан здоров’я пацієнта задовільний», - зазначалося в повідомленні пенітенціарної служби.

Водночас дружина екс-міністра внутрішніх справ заявила, що упевнена, що "обстеження не проводилося».

За її словами, напередодні спілкувалася із чоловіком, і “враховуючи його хвороби, для обстеження мала бути проведена хоча б одноденна підготовка, оскільки потребувалося введення зондів та взяття пункцій для визначення подальшого лікування, але ніхто не готував до серйозного обстеження у лікарні».

За словами І.Луценко, при зустрічі із омбудсменом Ю.Луценко попереджав, що не дасть згоди на обстеження, поки його не госпіталізують у стаціонар.