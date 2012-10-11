Дружина Луценка: Обстеження чоловіка банально звелося до «екскурсії»

Про це Ірина Луценко заявила, коментуючи повідомлення Державної пенітенціарної служби про проведене обстеження ув’язненого Луценка у Чернігівській обласній клінічній лікарні, повідомляє прес-служба Народної самооборони.

«Учора ввечері по телефону я спілкувалася із чоловіком, і він не знав про сьогоднішнє його вивезення до лікарні на обстеження. Враховуючи його хвороби, для обстеження мала бути проведена хоча б одноденна підготовка, оскільки потребувалося введення зондів та взяття пункцій для визначення подальшого лікування», - повідомила Ірина Луценко.

За її словами, у розмові із лікарями та особисто омбудсменом Валерією Лутковською, які відвідали Луценка у Менській колонії 2 жовтня, Ю.Луценко поставив умову – лікування лише у стаціонарі.

«Чоловік тоді попередив Лутковську, що він не дасть згоди на обстеження, поки його не госпіталізують у стаціонар. Наявні у Луценка хвороби потребують серйозного обстеження та лікування…», - наголосила Ірина Луценко.

Ірина Луценко зауважила також: «Я не здивована черговою «качкою» від ДПтСУ про «задовільний стан здоров’я Юрія Луценка», оскільки упевнена у зворотному – обстеження не проводилося. А все банально звелося до «екскурсії» до Чернігівської лікарні».

«Більш детально про сьогоднішню поїздку мого чоловіка до Чернігівського медзакладу у компанії конвою я знатиму після розмови із чоловіком сьогодні ввечері», - додала Ірина Луценко.