Тимошенко обіцяє виконати вимоги Ющенка без будь-яких сумнівів

Блок Юлії Тимошенко та блок “Наша Україна – Народна самооборона” повністю узгодили нову редакцію проекту закону про Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, по цьому законопроекту у блоків немає жодних розбіжностей. «Ми готові його парафувати і внести на розгляд Верховної Ради», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, між двома демократичними командами повністю узгоджені всі процедури проведення референдуму з питання внесення змін до Конституції та ухвалення її нової редакції. Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що глава держави вимагає зробити це протягом 2008 року.

«Всі ці вимоги Президента нашими політичними силами будуть виконані без будь-яких сумнівів», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що БЮТ та НУ-НС узгодили проекти законів, що передбачають скасування депутатської недоторканності та пільг. За її словами, вже збираються підписи нових народних депутатів під цими проектами.