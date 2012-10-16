СОТ чекає, чим Україна збирається компенсувати підвищення мит

Рішення у відповідь Світової торгової організації (СОТ) щодо намірів України переглянути ставки митних зборів на імпортовані товари залежатиме від того, які поступки Україна зможе запропонувати натомість. Про це заявив генеральний директор СОТ Паскаль Ламі в інтерв'ю Reuters.





Він нагадав, що правила СОТ дозволяють країні зробити кроки з підвищення митних ставок за окремими групами товарів, але вони мають бути збалансовані зниженням мит за іншими товарними групами. Кінець-кінцем, сказав гендиректор СОТ, це - питання переговорів між Україною та її торговими партнерами.

«Суть в тому, що якщо ви зробите свою економіку менш відкритою за однією товарною позицією, ви маємо це компенсувати шляхом відкриття іншої позиції. Отже це - питання переговорів», - сказав П.Ламі.

Він також зазначив, що «якщо Україна посилює протекціонізм щодо одних товарів, вона має відкрити ринок для інших. І нам слід проаналізувати баланс перш, ніж вдаватися до якихсь міркувань».

За інформацією Reuters, принаймні 19 країн вже висловили свою критичну позицію щодо ініціативи влади України, яка може підірвати основоположні принципи системи глобальної торгівлі обсягом в 18 трильйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки воно може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Державного департаменту США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Водночас, уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ятницький у своєму інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» (№34 від 28 вересня 2012 р.) заявив, що перегляд ставок митних зборів не нашкодить переговорам зі створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і не пов'язаний з можливістю вступу до Митного союзу.