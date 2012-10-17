Відбудеться Всеукраїнський форум сім'ї

У роботі форуму приймуть участь: Тігіпко Сергій Леонідович - Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики України, Павленко Юрій Олексійович - уповноважений Президента України з прав дитини, Андрущенко Віктор Петрович - ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, академік НАПН України

В рамках форуму делегати обговорюватимуть: проблеми та здобутки державної сімейної політики, сучасні загрози та шляхи захисту традиційної сім'ї, освітні та просвітницькі програми, шукатимуть шляхи підтримки молодих сімей в питаннях житла, роботи, добробуту, розглянуть новий проект закону «Про основні засади державної сімейної політики».

«Я впевнений, що даний форум буде першим кроком в об'єднанні громадських організацій і релігійних діячів, науковців та педагогів, християнських лідерів та політиків навколо питання захисту традиційної сім'ї та стане потужним загальнонаціональним громадсько-політичним рухом» - зазначив голова оргкомітету Всеукраїнського форуму сім'ї, народний депутат Павло Унгурян.

Прес-конференція з приводу відкриття Форуму відбудеться о 12-00 в залі №103 (1 поверх).

В ході прес-конференції буде вперше презентовано результати опитування партій – лідерів парламентських перегонів, щодо їх позиції у складі майбутнього парламенту стосовно захисту традиційних сімейних цінностей в Україні та можливості (або неможливості) голосування на підтримку легалізації в Україні одностатевих шлюбів та ін.