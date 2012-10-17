Єфремов: спікер не повинен бути священною коровою, яку не можна чіпати

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу думки експертів, які вважають, що прийняті вчора у першому читанні зміни до Регламенту ВР потрібні для того, щоб зробити спікера майбутнього парламенту підконтрольним Партії регіонів.

О.Єфремов зазначив, що таким експертам треба «читати закони», оскільки на сьогодні вже ухвалено рішення, що голова ВР обирається в сесійному залі відкритим голосуванням, а не в таємному режимі бюлетенями.

Він нагадав, що це просто продубльовано попереднє рішення парламенту з цього питання.

Кажучи про кандидатуру на пост голови ВР майбутнього парламенту України, О.Єфремов підкреслив: «Члени парламенту і депутатський корпус мають, крім усього іншого, розуміти, що у них є пряма робота, пов'язана із законотворчістю в нашій державі».

За його словами, ненормальним було, коли замість ухвалення законопроектів у парламенті з'ясовували відносини. При цьому О.Єфремов висловив думку, що спікер парламенту має «виконувати роль модератора парламенту».

«Це не та фігура, яка має бути довічно закріпленою в парламенті і яку у жодному разі, як священну корову, не можна чіпати», - сказав О.Єфремов.

Він підкреслив, що якщо спікер забезпечуватиме таку роботу, то, «я думаю, не знайдеться нікого в парламенті, хто заперечуватиме проти людини, яку буде запропоновано».

На запитання, чи буде майбутній спікер представником Партії регіонів, О.Єфремов сказав, що не може відповісти на це запитання. За його словами, «це має бути людина, яка нормально керує парламентом». «А чий він буде - це вже друге запитання, і відповісти на нього можна буде тільки у тому разі, коли ми прийдемо до парламенту і подивимося, якими політичними силами цей парламент сформовано», - сказав О.Єфремов. За його словами, тоді проводитимуться консультації з цього питання.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може Олександр Лавринович стати майбутнім спікером парламенту України, О.Єфремов не виключив такої можливості. За його словами, головне, щоб спікер міг «ефективно керувати зборами депутатського корпусу». «Хто це буде, мені не коректно говорити, тому що я не знаю, яким буде склад парламенту, як його буде сформовано. Ми можемо припускати, але остаточний варіант прийматиметься тоді, коли депутатський корпус збереться в залі і буде створено підготовчу групу», - сказав він, додавши, що ця група визначить кандидатури, які гідні висуватися на голосування депутатів у залі.