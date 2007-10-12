”Журналісти стають у чергу, щоб працювати в Київському медіа-холдингу”

Радник мера Києва з інформаційної політики і свободі слова Казбек БЕКТУРСУНОВ заявляє, що в результаті реформування комунальних ЗМІ на своїх робочих місцях залишаться “всі гідні журналісти”.

Про це йдеться в заяві К.БЕКТУРСУНОВА, переданій агентству УНІАН прес-службою КМДА.

«На сьогодні всі мас-медіа, що входять до складу холдингу, активно розвиваються, а всі гідні журналісти залишаться на своїх місцях», - говориться в заяві.

За словами радника мера, Київ не залишиться без муніципальних ЗМІ. «Просто не варто плутати реформаторів з ліквідаторами», - зазначив К.БЕКТУРСУНОВ і наголосив, що «нового нічого не відбулося».

«Наскільки мені відомо, йде процес реалізації рішення Київради від 14 червня 2007 року - про створення на базі комунальних ЗМІ єдиного потужного холдингу, що ефективно працює на користь киян», - заявив К.БЕКТУРСУНОВ.

За його інформацією, вже на сьогоднішній день тираж газети «Вечірній Київ» збільшився в 20 разів і досяг 100 тис. екземплярів; тираж «Хрещатику» - 52 тис. екземплярів.

«Ми перезапустили кольорове видання «Українська столиця». ТРК «Київ» упевнено входить в десятку телеканалів, які найбільше дивляться кияни. До нас стоїть черга з кращих кадрів, що чекають своєї участі та роботи в реорганізованих ЗМІ. Ми не допустимо повторення такої ж ганебної ситуації, як це було у засновників газет «Без цензури» і «24». Ми – пристойні люди», - наголосив радник мера Києва.