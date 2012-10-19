МВС: в агітаторів "Батьківщини" кинули не гранату, а петарду
За фактом вибухів в агітаційних наметах у Львові міліція порушила кримінальну справу за статтею хуліганство.
Про це повідомив керівник прес-служби МВС Володимир Поліщук, зазначивши, що в агітаційних наметах були підірвані пластикові пляшки з петардами і фарбою.
"Ніяких гранат, нічого страшного там не вибухнуло", - сказав він.
Натомість прес-секретар львівської організації "Батьківщини" Уляна Сурмай повідомила, що через вибухи двоє людей в шоковому стані звернулися до лікарів.
На цю тему: У Львові в намети опозиціонера кинули вибухівку: двоє постраждалих
Як повідомляв УНІАН з посиланням на Facebook-сторінку Лесі Оробець, невідомі закидали три агітаційні намети кандидата від "Батьківщини" Михайла Хміля у Львові "пластиковими контейнерами з якоюсь вибуховою речовиною".
Повідомлялося, що в результаті вибухів постраждали двоє осіб.