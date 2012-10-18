У Львові в намети опозиціонера кинули вибухівку: двоє постраждалих

Про це у своєму Facebook повідомила Леся Оробець.

"Тільки що стала свідком, як у Львові невідомі закидали три агітаційні намети кандидата від Батьківщина Михайла Хміля пластиковими контейнерами з якоюсь вибуховою речовиною", - написала Оробець.

"Від вибухів постраждали двоє людей. На даний момент постраждалих забрала швидка, їх стан невідомий", - додала вона.