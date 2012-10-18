У Львові в намети опозиціонера кинули вибухівку: двоє постраждалих
18:22, 18 жовтня 2012Політика
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У Львові невідомі особи кинули в агітаційні намети опозиційного кандидата від Батьківщини Михайла Хміля контейнери "з якоюсь вибуховою речовиною".
Фото з Facebook Оробець
Про це у своєму Facebook повідомила Леся Оробець.
"Тільки що стала свідком, як у Львові невідомі закидали три агітаційні намети кандидата від Батьківщина Михайла Хміля пластиковими контейнерами з якоюсь вибуховою речовиною", - написала Оробець.
"Від вибухів постраждали двоє людей. На даний момент постраждалих забрала швидка, їх стан невідомий", - додала вона.
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