Янукович у понеділок летить до Путіна

Президент України Віктор Янукович 22 жовтня здійснить робочий візит до Росії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

У Москві глава Української держави проведе зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Під час зустрічі В.Янукович і В.Путін обговорять широке коло актуальних питань двостороннього порядку денного. Зокрема, йтиметься про поглиблення українсько-російського міжрегіонального і прикордонного співробітництва, перспективи розвитку виробничої кооперації у ракетно-космічній та авіаційній галузях, а також у сфері атомної енергетики.

За підсумками візиту планується підписання низки двосторонніх документів, зазначається в повідомленні.