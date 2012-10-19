Янукович у понеділок летить до Путіна
13:01, 19 жовтня 2012Політика
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Янукович і Путін 22 жовтня у Москві обговорять широке коло актуальних питань співробітництва України та РФ.
Янукович і Путін обговорять "широке коло питань"
Президент України Віктор Янукович 22 жовтня здійснить робочий візит до Росії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.У Москві глава Української держави проведе зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Під час зустрічі В.Янукович і В.Путін обговорять широке коло актуальних питань двостороннього порядку денного. Зокрема, йтиметься про поглиблення українсько-російського міжрегіонального і прикордонного співробітництва, перспективи розвитку виробничої кооперації у ракетно-космічній та авіаційній галузях, а також у сфері атомної енергетики.
За підсумками візиту планується підписання низки двосторонніх документів, зазначається в повідомленні.
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