Герман розказала, які вибори стануть успішними для регіоналів

На цьому акцентувала увагу у п'ятницю, 19 жовтня, під час прес-конференції в офіційному прес-центрі ПР його керівник Ганна Герман.

Політик звернула увагу на те, що забезпечення відеозапису та відеотрансляції під час виборів - це хороший механізм для того, щоб провести в Україні чесні і прозорі вибори.

Також, відповідаючи на питання журналістів про те, який результат ПР буде вважати успішним, А. Герман зазначила: «Вибори для Партії Регіонів будуть успішними, якщо ми скажемо, що ці вибори були чесними і прозорими. Кожен результат у цьому випадку буде для нас успішним».

Вона звернула увагу на те, що «рейтингові компанії, соціологи дають нам досить гарний результат - завжди це був перший результат. Ми також упевнені в тому, що дуже хороший результат візьмуть і ті кандидати, які йдуть по мажоритарних округах».

«Ми нікого не знімали з виборів на користь якоїсь політичної сили. Ми дуже ретельно підходили до питання підбору кандидатів, до питання підбору команди. У нас ніколи не було випадків перебіжчиків. У нас були дуже важкі часи, особливо коли ми були в опозиції, але у нас ніхто нікуди не перебігав, не продавався, не перекуповувався. У нас немає такої традиції. У нас в команді це не прийнято. У нас є певні принципи, якими ми пишаємося. І я дуже пишаюся своїми колегами, які в найважчі часи залишалися в команді. Ми завжди дуже ретельно підходили до підбору кандидатів», - розповіла керівник офіційного прес-центру Партії Регіонів.

«У нас був «не закритий» з'їзд, і стояло питання - чи проводити зараз другий етап з'їзду, і, може, когось зняти, але ми порадились і вирішили, що у нас все в порядку. Ми йдемо на вибори, ми довіряємо своїм людям. Ми віримо в їх перемогу. Ми віримо в те, що їх підтримають виборці. Але головне для нас навіть не це, головне для нас те, щоб ми як партія влади створили такі умови, аби кожен громадянин зміг підтримати того кандидата, який йому до душі. Ось це головний результат, на який спрямовані всі наші зусилля », - резюмувала Ганна Герман.