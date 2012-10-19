У Борисполі пограбували виборчий штаб «УДАРу»

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

За даними правоохоронців, о 03.10 до Бориспільського відділу міліції надійшло повідомлення з централізованого пульту служби державної охорони про те, що в одному з приміщень Борисполя спрацювала сигналізація і в самій будівлі чимало пошкоджень зі слідами незаконного проникнення.

На місці слідчо-оперативна група з`ясувала, що сигналізація спрацювала у помешканні, яке орендує один з кандидатів у депутати мажоритарного округу в місті Бориспіль. В тій же будівлі знаходиться дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і штаб однієї з політичних партій.

Як йдеться в повідомленні, зловмисники потрапили через вікно у приміщення фонду з іншого боку фасаду, пошкодили міжкімнатні двері, зламали два сейфи.

«Потім коридором заходили в кімнати штабу політичної партії, зупинили їх тільки броньовані двері приміщення кандидата в депутати. Щоб потрапити в приміщення, зловмисники зробили дірку в стіні, внаслідок чого і спрацювала сигналізація та, вочевидь, налякала злодіїв, котрі встигли втекти», - поінформували у ВЗГ.

На даний момент відомо, що у дирекції Фонду соціального страхування відсутні два ноутбуки, у офісі політичної партії недорахувалися трьох ноутбуків, зазначається в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, з`ясовуються всі обставини і подробиці пригоди. В рамках порушеної кримінальної справи за частиною 3 ст. 185 ККУ (крадіжка) проводяться оперативно-розшукові заходи.

Як повідомляв УНІАН, за даними «УДАРу», невідомі, «вдершись у приміщення виборчого штабу партії, що знаходиться у центрі Борисполя, попри протидію охоронця, винесли з офісу партійне майно – документацію та ноутбуки, а також понищили агітаційні матеріали кандидата у депутати від партії «УДАР» Кирила Поліщука»

У партії «УДАР» цей інцидент однозначно пов’язують із виборчим процесом. На викрадених комп’ютерах містилася повна інформація про членів ДВК та спостерігачів від «УДАРу», які повинні працювати на 98 виборчому окрузі у день голосування, а також інструкції для активістів партії стосовно протидії фальсифікаціям на виборах.

В «УДАРі» підозрюють, що пограбування їхнього офісу – справа рук провладного опонента, який особливо занервував після узгодження К.Поліщука єдиним кандидатом від опозиційних сил на мажоритарному окрузі №98.