На Львівщині з'явилися фальшиві плакати від “Батьківщини”

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, біля приміщення партійного офісу на вулиці Садовій у Львові зібралося кілька десятків пенсіонерів, які прийшли по матеріальну допомогу. На цей час партійний офіс ще був зачинений.

У тексті розклеєних плакатів, які не містять жодних вихідних даних, зазначається: „Шановні пенсіонери та спостерігачі! У зв’язку із закінченням останнього етапу виборчої кампанії штаб Об’єднаної опозиції “Батьківщина” запрошує вас прибути 22–24 жовтня 2012 року з 9.00 до 18.00 для отримання матеріальної допомоги у розмірі 500 грн за адресою: (вказується адреса найближчого партійного офісі Батьківщини). При собі мати пенсійне посвідчення чи паспорт”.

У коментарі журналісту, пенсіонери, які стояли біля офісу, повідомлення про виплату грошей сприйняли за правдиве і не припускали, що це може бути провокація.

Як зазначила у коментарі УНІАН прес-секретар виборчого штабу Об’єднаної опозиції “Батьківщина” Уляна Сурмай, невідомі особи розклеїли практично по всій території Львівської області провокаційні листівки проти ВО “Батьківщина”, у яких запрошують пенсіонерів та спостерігачів прийти у партійні офіси за матеріальною допомогою у сумі 500 грн. За її словами, про появу таких листівок працівників обласного штабу повідомляють виборці з усіх районів Львівщини.

У.Сурмай назвала появу листівок грубою провокацією, яка реалізується з метою “спробувати дискредитувати політичну силу за лічені дні до парламентських виборів”.

Вона також повідомила, що відповідні заяви про виявлені провокативні плакати скеровуються штабами у районні відділи міліції області та Львівське міське управління внутрішніх справ.

При цьому у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН повідомили, що на даний час заяв про виявлення плакатів із неправдивою інформацією до правоохоронних органів ще не надходило.