Третьяков: Мої суперники включили машину «чорного піару»

«Для моїх суперників абсолютно ясно, хто буде переможцем виборів по округу № 218. Саме тому вони почали активно використовувати проти мене «брудні» технології», заявляє Третьяков.

За словами політика, деяким кандидатам потрібно навчитися з гідністю приймати поразку, і, нарешті, зрозуміти, що переможця виборів визначає український виборець, а не майстерність володіннями «чорним піаром».

«У 2004 році ми разом з сотнями тисяч людей не для того вийшли на Майдан і боролися проти фальсифікацій і брехні, щоб сьогодні на виборах вони знову стали виборчою «нормою». «Чорні технології» та провокації в кінцевому підсумку працюють проти того, хто їх використовує. А результати виборів залежать тільки від виборців округу № 218, які, впевнений, незважаючи ні на який «чорний піар», проголосують по совісті», зазначив Третьяков.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентські вибори по 218-му мажоритарному округу, об'єднуючого частини Святошинського та Оболонського районів столиці.