Через висловлювання Лаврова Росія порушує свою угоду з НАТО

Президент Парламентської Асамблеї НАТО П’єр Леллюш наголошує, що негативні висловлювання як міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, так і депутатів Державної Думи Росії стосовно євроатлантичних планів України суперечать угоді між Росією та НАТО, підписаній у 1997 році. Про це П.Леллюш заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

«Стосовно заяви пана Лаврова, то я не здивований сутністю, але підкреслюю суперечність – Угода між Росією і НАТО, підписана у травні 1997 року, чітко визнає право кожної європейської країни вибирати собі союзників та організації, в які вступати, а також здійснювати цей вибір повністю суверенно. Те, що Росії не подобається розширення НАТО на схід, не є новиною ані для Заходу, ані для США. Але не зрозуміло, як би Росія перешкодила вступу України до НАТО, не повертаючись до методів часів Холодної війни», - сказав він.

Коментуючи слова глави МЗС Росії про те, що вступ України та Грузії до НАТО стане таким собі "геополітичним вибухом", що він здійснить зсув геополітичного балансу, Президент ПА НАТО зазначив, що геополітичним вибухом був, наприклад, розпад Радянського Союзу, під це визначення також підпадало б відновлення Московської імперії. “Але імперія відійшла в минуле. На її місці постали країни, котрі прагнуть самі визначати, з ким будувати свою безпеку. І Росія визнала це право на міжнародному рівні”, - наголосив К.Леллюш.

Він вважає, що самостійний вибір націями власної системи безпеки є запорукою стабільності в світі. Все, що діє всупереч цій логіці, тобто спроби змусити, зашкодити, завадити країні вільно здійснити той чи інший вибір, є, на його думку, спробою дестабілізувати європейську безпеку. “Виходить так, що я читаю останні події дещо інакше, ніж це робиться в Москві”, - сказав К.Леллюш, додавши: “Прикро, що сьогодні Росія фактично відступає від того духу партнерства, який було закладено в угоді від 27 травня 1997 року”.